أحد أفضل هواتف 5G رخيصة الثمن.. سعر ومواصفات Galaxy A52s

حظى هاتف سامسونج Samsung، المميز بدعم شبكات الجيل الخامس الخلوية Galaxy A52s 5G، بمبيعات قوية عند إطلاقه، حيث يعد Galaxy A52s 5G، أحد أرخص هواتف 5G من سامسونج مقارنة بالأجهزة المنافسة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G ، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، ودقة عرض 1080 بكسل+، تحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ومن أبرز ما يميز هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، هو المعالج حيث يعمل بأحد معالجات كوالكوم القوية من نوع Snapdragon 778G، بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A52s، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات تدعي الشركة أنها تكفي لمدة يومين من الاستخدام.

وتشمل مواصفات هاتف Galaxy A52s الأخرى، دعم تصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء الهاتف حيث يمكن غمر الهاتف حتى متر واحد في الماء العذب لمدة 30 دقيقة، إلى جانب فتحة بطاقة SIM مزدوجة، وتقنية اتصال Wi-Fi 5، وتقنية بلوتوث 5.0، ومنفذ USB-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G في مصر

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G في مصر، مقابل يعادل 6 آلاف و 500 جنيه مصري، لنسخة 6 + 128 جيجابايت.