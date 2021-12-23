هيونداي تشارك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بروبوتات متحركة

تشارك هيونداي موتورز الكورية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2022 وتقدم خلال فعالياته رؤيتها لمستقبل الروبوتات مع التركيز على التحول في وسائل النقل المختلفة وتحديث أشكال النقل التقليدية.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، ستعرض الشركة الكورية أفكارها تحت شعار "التوسع في التطلعات ، مع التركيز على أهمية دور الذكاء الاصطناعي و الروبوتات بتعزيز النظام البيئي من خلال وسائل التنقل عبر الدول المختلفة.

ستوضح هيونداي كيف أن الروبوتات المستقبلية سوف تكون وسيلة النقل بين العالم الافتراضي والواقعي، وتساعد في إزالة الحدود المادية الفاصلة في السفر.

ستعرض هيونداي تقنيات جديدة تندرج ضمن مفهوم "تنقل الأشياء" والذي سيسمح للأشياء الجامدة التقليدية بالتحرك بشكل مستقل، كما تعد الوحدة الروبوتية الجديدة المتصلة بالكهرباء والمتحركة (PnD) إحدى التقنيات التي سيتم تقديمها في الحدث.

فيما أعلنت هيونداي أن العروض التقديمية "ستعكس هدف الشركة المتمثل في تحقيق تطلعات البشرية التواق إلى حرية غير محدودة في الحركة، مع وجود روبوتات تربط العالم الحقيقي بما وراء البحار".

ستعرض الشركة الكورية الجنوبية تكنولوجيا الروبوتات الخاصة بها من خلال حدث بث مباشر في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت إنجلترا يوم الثلاثاء 4 يناير، بينما يمكن للحاضرين والمشاركين في المعرض الدولي زيارة كشكها من الأربعاء 5 إلى السبت 8 يناير في مركز مؤتمرات لاس فيجاس.