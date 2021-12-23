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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع غزل المحلة ينضم لقائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لـ الأمم الافريقية

محمد فتح الله
محمد فتح الله

انضم محمد فتح الله جمعة لاعب فريق غزل المحلة إلى قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 30 - 12-2021 استعدادا لـ كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بمنافسات الأمم الإفريقية التي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، والسودان.

ومن المقرر أن يستبعد كيروش 12 لاعبا من القائمة المبدئية التي أعلن عنها قبل عدة أيام لخوض منافسات البطولة الأكبر داخل القارة السمراء .

وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية 40 لاعبا قبل ضم مدافع غزل المحلة وهم:

40 لاعبا

محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

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منتخب مصر مصر الأمم الأفريقية كيروش كأس الأمم الافريقية

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