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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم مستشفى بلقاس المركزي بمنظار جهاز هضمي و10 أسرة عناية

سعد مكى وكيل وزارة
سعد مكى وكيل وزارة الصحة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بـ الدقهلية فى تصريحات له اليوم الخميس عن وصول منظار جهاز هضمي و 10 أسرة عناية مركزة دعما من وزارة الصحة لمستشفى بلقاس المركزي وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه. 

 

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرص واهتمام وزارة الصحة على دعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة ودعم العنايات المركزة والمتوسطة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل في ظل مرور البلاد بهذه الجائحة. 

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كما تقدم  بالشكر لوزارة الصحة لحرصها الدائم على دعم مستشفيات الدقهلية بكافة الإمكانات بما يساهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.

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الدقهلية فيروس كورونا المستجد علاج فيروس كورونا الدكتور سعد مكي مستشفيات الدقهلية الصحة بالدقهلية

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