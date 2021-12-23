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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان قصير.. جميلة عوض بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

جميلة عوض
جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت جميلة عوض في الصورة مرتدية جاكيت جلد، مع فستان قصير باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي اكتافها.

 

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وعلقت أسما شريف منير علي الصورة: “أكثر بنت جميلة في العالم كله”.

 

وحلت الفنانة جميلة عوض ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

 

وعبَّرت جميلة عوض، عن رغبتها في تقديم عمل فني باللغة العربية الفصحي، مؤكدة حبها للأحداث التاريخية القديمة.


وتابعت جميلة عوض قائلة:" صحتي بتكون فى النازل وأنا بصور، وكنت بحب شخصيتي فى مسلسل إلا أنا جدا".

 

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