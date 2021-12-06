كل الشرف.. جميلة عوض تعلق على تكريمها كسفيرة التغيير في منتدى قمة الخمسين سيدة

حصلت الفنانة جميلة عوض، على تكريمها بلقب سفيرة التغيير وذلك ضمن فاعليات منتدى قمة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة.

ونشرت جميلة عوض عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام صورة من الاحتفالية، وكتبت: لي كل الشرف والفخر لاختياري وتكريمي من منتدى قمة الخمسين سيدة والمجلس القومي للمرأة لأكون سفيرة التغيير ومن ضمن شخصيات العام 2021.

وتابعت: "دون شك تشرفت بتكريمي من قبل سيادة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والأستاذة دينا عبد الفتاح، مؤسس منتدى الخمسين. نحو آفاق جديدة قادمة ومشرقة.

جميلة عوض علي انستجرام:

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقاتك الاتى :

ماشاء الله - قمر - ربنا يحفظك

حلت الفنانة جميلة عوض ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعبَّرت جميلة عوض، عن رغبتها في تقديم عمل فني باللغة العربية الفصحي، مؤكدة حبها للأحداث التاريخية القديمة.

وتابعت جميلة عوض قائلة:" صحتي بتكون فى النازل وأنا بصور، وكنت بحب شخصيتي فى مسلسل إلا أنا جدا".

احتفلت الفنانة جميلة عوض بعيد ميلاد الفنانة مني ذكي، من خلال نشر عدة صور وفيديوهات لهم سويًا، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت جميلة عوض علي الصور، كاتبة: “مقدرش اوصفك بالكلام، حبي ليكي لا يوصف، انتي كل شئ بالنسبة الي، كل سنة وانتي طيبة”.