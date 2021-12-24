بقوة 700 حصان .. هينسي الأمريكية تدفع بـ فورد F-150 المعدلة |صور

تعتبر شركة هينسي الأمريكية هي أحد القلاع الشهيرة داخل مجال تعديل السيارات، حيث تمكنت من فرض سيطرتها الواضحة عبر الكثير من الموديلات القوية، والتي تحمل علامات تجارية لاعظم مصنعي السيارات حول العالم.

ويبدو أن شركة هينسي ارادت ان تبهر محبي تعديلات السيارات من جديد، وذلك بعد ان وضعت لمساتها الساحرة للنسخة فورد F-150 والتي تنتمي إلى فئة البيك اب، وتعد هذه النسخة من الموديلات الامريكية الشهيرة ضمن اسطول سيارات فورد العريق.

هينسي تدفع بـ فورد F-150 المعدلة

ظهرت السيارة بتصميم خارجي عملاق يحمل الكثير من لمسات هينسي المميزة، حيث ترتكز على جنوط رياضية وعجلات ذات نقوش بارزة وغائرة، يبلغ قياسها 20 بوصة، بالاضافة إلى صادم امامي حديدي، واضاءة خارجية تعمل بتقنية LED LIGHT.

وجاءت النسخة المعدلة من الايقونة فورد F-150 باسم Venom 775 Supercharged، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 5000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 786 حصانا، وعزم اقصى للدوران 929 نيوتن/متر.

وذلك على بدلًا من 406 حصانا و 556 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه الامكانيات الفنية الجديدة تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية فقط، مع متوسط استهلاك للوقود يتراوح بين 10 و 13 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ويذكر أن السيارة Venom 775 Supercharged المعدلة تقدم عبر 100 نسخة فقط، مع قيمة سعرية تقدر بـ 110 الف دولار.