موسيماني يحذر لاعبيه من تكرار سيناريو الموسم الماضي

طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي من لاعبي الفريق ضرورة غلق ملف بطولة السوبر الإفريقي.

وقال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي من لاعبي الفريق ضرورة غلق ملف بطولة السوبر الإفريقي والتي توج الأهلي بلقبها أمس على حساب الرجاء المغربي أمس 6-5 بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي" .

وواصل : "شدد المدير الفني خلال رحلة العودة من الدوحة ومنح اللاعبين راحة سلبية اليوم الخميس قبل أن يعود للتدريبات غدا الجمعة أكد لهم أن لقب السوبر أصبح في دولاب بطولات النادي وامامنا مباراة صعبة أمام فيوتشر إف سي والتي ستكون عنق الزجاجة نحو الاحتفاظ ببطولة الدوري خاصة أن المنافس سيكون لديه حافز في مواجهة بطل السوبر بجانب أنه يمتلك لاعبين سبق لهم اللعب في الأهلي والزمالك ولديهم الخبرات التي تجعل اللقاء أكثر صعوبة .