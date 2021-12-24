عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة مكبرة بمطروح جمعية قلوب اصحاء

مبادرة سلامة قلبك ندوة بمكتبة مصر العامة بمطروح

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح خلال الندوة



أقيمت بمكتبة مصر العامة بمطروح ندوة مبادرة سلامة قلبك بحضور 
الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح نيابة عن  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عــلاء الغمراوى   رئيس جمعية قلوب أصحاء و بمشاركة عدد من مؤسسات  ومنظمات المجتمع المدنى .
  

محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويتابع أعمال القافلة الطبية

احتفالا بالعيد القومي.. محافظ مطروح يفتتح الوحدة البيطرية برأس الحكمة


بدأت الندوة بكورال فنى  وبفيلم عن جهود وأعمال المبادرة على مستوى عدد من محافظات الجمهورية 
و استعرض  د.عــلاء الغمراوى   رئيس جمعية قلوب اصحاء أسباب امراض القلب لدى الاطفال حديثى الولادة وكيفية الوعى والوقاية منها 
و نقلت الدكتور  دينا عثمان نائب محافظ مطروح تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع المنفذين والمشاركين من المؤسسات المجتمعية لمبادرة سلامة قلبك مع إطلاق شارة البدء للمبادرة  من مطروح  بمشاركة عدد من مؤسسات  ومنظمات المجتمع المدنى   تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية و مبادرة الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثى الولادة 
..وأشارت  الى أهمية تخصيص مكان للكشف والتواصل مع القائمين على المبادرة مع مسؤوليتنا جميعا عن صحة أطفالنا و تاكيد أهمية دور قطاع الصحة  بمطروح في التعاون والتففعيل الحقيقى للمبادرة .. 
و أكدت نائب محافظ مطروح على أهمية متابعة وتفعيل المبادرة  مع  دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الخدمة الطبية بالمجان وبجودة طبية عالية ..بالتعاون والمشاركة  المجتمعية الفاعلة  تقديراً لأهالى مطروح وتوفير حياة كريمة لهم خاصة     في قطاع الصحة

و يأتى  مبادرة " سلامة قلبك"  بالتنسيق مع مؤسسة ثروت الخيرية وجمعية قلوب أصحاء بالمحلة الكبرى و تستهدف الكشف المبكر عن عيوب القلب الخلفية عند الأطفال حديثى الولادة لخفض عدد وفيات الرضع بشكل كبير  ، وذلك بالتنسيق مع مديرتى الصحة والتربية والتعليم بمطروح للكشف على طلاب عدد من المدارس و تقديم الخدمة بالمجان وصرف الأدوية للحالات المكتشفة والتنسيق  لإجراء العمليات الجراحية للحالات التى تستدعى ، وذلك في أماكن متخصصة 
واكدت نائب محافظ مطروح على ان  محافظة مطروح  تقدم كافة الدعم لتيسير أعمال   المبادرة  والإعلان عنها لتحقيق الهدف الإنسانى والطبى  النبيل المرجو منها  لأبناء مطروح

وقدمت  الشكر والتقدير لمؤسسة ثروت الخيرية  برئاسة الفنان المهندس  محمد ثروت وجمعية قلوب أصحاء  وتحلهم مشقة السفر و كذلك جمعية أبناء القبائل لتنمية المجتمع بمطروح ومنسق مؤسسة حياة كريمة على الجهود الجليلة و الإهتمام والتنسيق من أجل خدمة أبناء مطروح .  
ودعت   إلى مزيد من الجهد و التعاون لتوفير مزيد من الخدمات لأهالى المناطق الأكثر  إحتياجاً من أجل سلامة وصحة أبنائنا بمطروح ..و بما يوفر حياة كريمة لهم .. 
وفى نهاية الندوة تم اهداء درع من جميعة أبناء القبائل بمطروح للاطباء والمشاركين الداعمين لتنفيذ مبادرة سلامة قلبك.
حضر الندوة  الدكتور حســـام بنــدق  أستاذ ورئيس قسم  التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة  كفر الشيخ وإبراهيم هلهل عضو مجلس إدارة جمعية قلوب أصحاء ورئيس لجنة التعليم بوزارة التربية والتعليم  وعدد من  القيادات الشعبية والتنفيذية  وأبناء مطروح .

ندوة عن مبادرة " سلامة قلبك
مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح

ترشيحاتنا

رد حاسم من مؤمن زكريا على شائعة وفاته

الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامى هانى حتحوت ومصممة الأزياء عالية كريم

محامو جوليان أسانج يستأنفون قرار تسليمه لأمريكا

لن تصدق.. أمريكا تعلن حبوب منع الحمل علاجا لمتحور أوميكرون

طلاء خارجي بلون السماء .. مازيراتي تكشف عن MC20 |صور

عمومية اتحاد الكرة تهدد بمقاطعة الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ