مبادرة سلامة قلبك ندوة بمكتبة مصر العامة بمطروح

ندوة مكبرة بمطروح جمعية قلوب اصحاء





أقيمت بمكتبة مصر العامة بمطروح ندوة مبادرة سلامة قلبك بحضور

الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح نيابة عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عــلاء الغمراوى رئيس جمعية قلوب أصحاء و بمشاركة عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى .





بدأت الندوة بكورال فنى وبفيلم عن جهود وأعمال المبادرة على مستوى عدد من محافظات الجمهورية

و استعرض د.عــلاء الغمراوى رئيس جمعية قلوب اصحاء أسباب امراض القلب لدى الاطفال حديثى الولادة وكيفية الوعى والوقاية منها

و نقلت الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع المنفذين والمشاركين من المؤسسات المجتمعية لمبادرة سلامة قلبك مع إطلاق شارة البدء للمبادرة من مطروح بمشاركة عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية و مبادرة الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثى الولادة

..وأشارت الى أهمية تخصيص مكان للكشف والتواصل مع القائمين على المبادرة مع مسؤوليتنا جميعا عن صحة أطفالنا و تاكيد أهمية دور قطاع الصحة بمطروح في التعاون والتففعيل الحقيقى للمبادرة ..

و أكدت نائب محافظ مطروح على أهمية متابعة وتفعيل المبادرة مع دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الخدمة الطبية بالمجان وبجودة طبية عالية ..بالتعاون والمشاركة المجتمعية الفاعلة تقديراً لأهالى مطروح وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في قطاع الصحة

و يأتى مبادرة " سلامة قلبك" بالتنسيق مع مؤسسة ثروت الخيرية وجمعية قلوب أصحاء بالمحلة الكبرى و تستهدف الكشف المبكر عن عيوب القلب الخلفية عند الأطفال حديثى الولادة لخفض عدد وفيات الرضع بشكل كبير ، وذلك بالتنسيق مع مديرتى الصحة والتربية والتعليم بمطروح للكشف على طلاب عدد من المدارس و تقديم الخدمة بالمجان وصرف الأدوية للحالات المكتشفة والتنسيق لإجراء العمليات الجراحية للحالات التى تستدعى ، وذلك في أماكن متخصصة

واكدت نائب محافظ مطروح على ان محافظة مطروح تقدم كافة الدعم لتيسير أعمال المبادرة والإعلان عنها لتحقيق الهدف الإنسانى والطبى النبيل المرجو منها لأبناء مطروح



وقدمت الشكر والتقدير لمؤسسة ثروت الخيرية برئاسة الفنان المهندس محمد ثروت وجمعية قلوب أصحاء وتحلهم مشقة السفر و كذلك جمعية أبناء القبائل لتنمية المجتمع بمطروح ومنسق مؤسسة حياة كريمة على الجهود الجليلة و الإهتمام والتنسيق من أجل خدمة أبناء مطروح .

ودعت إلى مزيد من الجهد و التعاون لتوفير مزيد من الخدمات لأهالى المناطق الأكثر إحتياجاً من أجل سلامة وصحة أبنائنا بمطروح ..و بما يوفر حياة كريمة لهم ..

وفى نهاية الندوة تم اهداء درع من جميعة أبناء القبائل بمطروح للاطباء والمشاركين الداعمين لتنفيذ مبادرة سلامة قلبك.

حضر الندوة الدكتور حســـام بنــدق أستاذ ورئيس قسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ وإبراهيم هلهل عضو مجلس إدارة جمعية قلوب أصحاء ورئيس لجنة التعليم بوزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء مطروح .