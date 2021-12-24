إطلالة كلاسيكية أنيقة لـ رضوي الشربيني عبر انستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت رضوى الشربيني بأطلالة كلاسيكية جذابة مرتدية بدلة باللون الروز ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.



وتقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منه