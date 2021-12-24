عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تامر حسني في دبي
تامر حسني في دبي

حرص الفنان تامر حسني على شكر شعب الإمارات عقب انتهاء حفله في إكسبو دبي، ونشر صور للحدث عبر حسابه بتطبيق انستجرام. 

وعلق تامر حسني على صور الحفل قائلا:" تشرفت اليوم بأكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي شكراً للإمارات و شكراً لكل الجمهور الكريم الغالي اللي حضر من كل الوطن العربي و العالم ،،، انتظروا الڤيديو".

 

تامر حسني في دبي

وصل الفنان تامر حسني إلى دبي أمس، لإحياء حفله المرتقب في "إكسبو 2020 دبي"، إستعدادا لحفله مساء يوم الخميس 23 ديسمبر.

وكانت الياسري للإنتاج الفني قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها لحفل تامر حسني في إكسبو 2020 دبي، الذي أكد من جهته حماسه الكبير لحفل إكسبو 2020 الذي سيقف به أمام جمهور من جميع أنحاء العالم حاملاً رسالة حب وتقدير للجميع. 

وكان قد أحيا الفنان تامر حسني حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، وقدم عددا من أغانيه الشهيرة وسط حضور كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام في مصر. 

 

وكان من بين الموجودين الفنان حكيم ومحمود الليثي، وإلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي وميريهان حسين، ومصطفى قمر وخالد سليم وزوجته، والمخرج طارق العريان وحسن الرداد وغيرهم. 

وعلى جانب أخر علق الفنان تامر حسنى على حفلة الرياض اليوم بالمملكه السعوديه ، ونشرعدة فيديوهات له من الحفل عبر موقع “ انستجرام ”.

وكتب تامر حسنى “ حفلة الرياض بالمملكه السعوديه رقم قياسي جديد في حياتي و جمهور حماسه مش عادي ، احلى استقبال من حبايب قلبي الجمهور السعودي الحبيب ، شكراً DJ تامر يحيى شكراً DJ هانز ”.

تامر حسني حفل تامر حسني إكسبو دبي جمهور تامر حسني اغاني تامر حسني

ترشيحاتنا

حظر احتفالات العام الجديد في إيطاليا بسبب كورونا

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

المدير الفني للمغرب يكشف سر استبعاد زياش من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

دعاء قيام الليل ليلة الجمعة .. كلمات تدفع عنك فتنة القبر

السعودية.. التحالف العربي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية صنعاء الأخيرة

شوبير يعلن مدة غياب السولية عن الملاعب ويطالب بضم طارق حامد للمنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ