أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

حرص الفنان تامر حسني على شكر شعب الإمارات عقب انتهاء حفله في إكسبو دبي، ونشر صور للحدث عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وعلق تامر حسني على صور الحفل قائلا:" تشرفت اليوم بأكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي شكراً للإمارات و شكراً لكل الجمهور الكريم الغالي اللي حضر من كل الوطن العربي و العالم ،،، انتظروا الڤيديو".

تامر حسني في دبي

وصل الفنان تامر حسني إلى دبي أمس، لإحياء حفله المرتقب في "إكسبو 2020 دبي"، إستعدادا لحفله مساء يوم الخميس 23 ديسمبر.

وكانت الياسري للإنتاج الفني قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها لحفل تامر حسني في إكسبو 2020 دبي، الذي أكد من جهته حماسه الكبير لحفل إكسبو 2020 الذي سيقف به أمام جمهور من جميع أنحاء العالم حاملاً رسالة حب وتقدير للجميع.

وكان قد أحيا الفنان تامر حسني حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، وقدم عددا من أغانيه الشهيرة وسط حضور كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام في مصر.

وكان من بين الموجودين الفنان حكيم ومحمود الليثي، وإلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي وميريهان حسين، ومصطفى قمر وخالد سليم وزوجته، والمخرج طارق العريان وحسن الرداد وغيرهم.

وعلى جانب أخر علق الفنان تامر حسنى على حفلة الرياض اليوم بالمملكه السعوديه ، ونشرعدة فيديوهات له من الحفل عبر موقع “ انستجرام ”.

وكتب تامر حسنى “ حفلة الرياض بالمملكه السعوديه رقم قياسي جديد في حياتي و جمهور حماسه مش عادي ، احلى استقبال من حبايب قلبي الجمهور السعودي الحبيب ، شكراً DJ تامر يحيى شكراً DJ هانز ”.