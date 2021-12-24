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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديمبلي يحتفل بـ زفافه بزي مغربي.. صور

صدى البلد

احتفل الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق برشلونة الاسباني بـ زفافه أمس وسط طقوس مغربية حيث أن زوجته من أصول مغربية .

 

 

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ زفاف ديمبلي وهو يرتدي  لباسًا تقليديًّا مغربيًّا، فيما يرقص في أخرى على أنغام موسيقى مغربية.

 

كما ارتدت زوجته زيا مغربيا بسيطا.

 

ولم يعلن ديملي عن أي تفاصيل بشأن الحفل او مكان اقامته حيث أنه لم ينشر عبر حساباته الرسمية أي صور.

 

ديمبلي أول الضحايا.. تشافي يظهر العين الحمراء لنجوم برشلونة
 

أكد تقرير صحفي، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، وقع غرامة مالية، على الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق، بسبب تأخره عن مران الفريق، أمس الجمعة.

 

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن تشافي قرر توقيع عقوبة مالية، على عثمان ديمبلي، بسبب تأخره 3 دقائق، عن موعد المران.

 

وأوضحت الصحيفة، أن تشافي وضع بعض القوانين لفرض الانضباط داخل برشلونة، من ضمنها  معاقبة أي لاعب يتأخر عن الفريق.

 

كان نادي برشلونة، أعلن السبت الماضي، تعاقده رسميا مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، لتولي القيادة الفنية للبوجرانا، خلفا لـ الهولندي رونالد كومان.

 

وقال نادي برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي: " توصل نادي برشلونة لاتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين".

 

تابع بيان نادي برشلونة: " من المتوقع أن يصل تشافي هيرنانديز إلى برشلونة في نهاية هذا الأسبوع وأن يتم تقديمه كمدرب جديد لفريق برشلونة الأول في يوم الاثنين 8 نوفمبر في حدث مفتوح للجمهور في كامب نو. بعد الحدث سيظهر تشافي في مؤتمر صحفي".

 

ويعد تشافي  أحد أبرز أساطير نادي برشلونة على مر التاريخ، حيث شارك مع البلوجرانا على مرى التاريخ برصيد 767 مباراة، خلف ليونيل ميسي (778 مباراة).

 

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