عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبر x ترند.. دنيا سمير غانم توجه رسالة حب لأهل زوجها.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامي هانى حتحوت ومصممة الأزياء عالية كريم

صدى البلد

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامى هانى_حتحوت ومصممة الأزياء عالية كريم

احتفل الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش علي فضائية "صدى البلد" بزفافه على مصممة الأزياء عالية كُريِّم بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط.

و تدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي عدة صور من حفل الزفاف وسط جو عائلي سعيد .

 

إطلالة شتوية جذابة لهنا الزاهد عبر انستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها بإطلالة شتوية أنيقة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

و ظهرت هنا الزاهد بشال مخطط و علقت علي الصور قائلة : التجمد

بالتورتة ... نانسي عجرم تهنيئ زوجها بعيد ميلاده

حرصت الفنانة نانسي عجرم علي تهنئة زوجها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت نانسي عجرم صورة لها برفقة زوجها و ابنائها و كعكة للاحتفال  و علقت قائلة : Happy Birthday papi fadi.

 

أكتر من عيلتي ... دنيا سمير غانم توجة رسالة حب لأهل زوجها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة برفقة  عائلة زوجها ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علقت  دنيا سمير غانم علي الصورة قائلة : شكرا لعائلة رامي جوزي اللي هم أكتر من عيلتي.. ربنا يخليكوا ليا دايما واقفين جنبي و بتشجعوني .

 

إطلالة كلاسيكية أنيقة لـ رضوي الشربيني عبر انستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت  رضوى الشربيني بأطلالة  كلاسيكية جذابة مرتدية بدلة باللون الروز  ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

 

ألبوم نانسي عجرم اطلالات هنا الزاهد الفنانة دنيا سمير غانم الاعلاميه رضوي الشربيني اطلالات النجوم على السوشيال ميديا زوج نانسى عجرم

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2022 .. صور

دعاء يوم الجمعة المستجاب .. يوسع الأرزاق ويفرج الكروب

احذر.. استخدام المفرقعات والألعاب النارية بـ"رأس السنة" يقود للمؤبد في هذه الحالة

فضائح دجال الغربية.. يذبح الطيور والحيوانات ويرسم طلاسم لجيرانه.. فيديو

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 24-12-2021

أخبار التكنولوجيا| واتسآب يصدر تنبيها عاجلا.. وميزة جديدة على تيك توك تحمي مستخدميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ