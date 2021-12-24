خبر x ترند.. دنيا سمير غانم توجه رسالة حب لأهل زوجها.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامي هانى حتحوت ومصممة الأزياء عالية كريم

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

الصور الأولى من حفل زفاف الإعلامى هانى_حتحوت ومصممة الأزياء عالية كريم

احتفل الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش علي فضائية "صدى البلد" بزفافه على مصممة الأزياء عالية كُريِّم بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الوسط.

و تدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي عدة صور من حفل الزفاف وسط جو عائلي سعيد .

إطلالة شتوية جذابة لهنا الزاهد عبر انستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها بإطلالة شتوية أنيقة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

و ظهرت هنا الزاهد بشال مخطط و علقت علي الصور قائلة : التجمد

بالتورتة ... نانسي عجرم تهنيئ زوجها بعيد ميلاده

حرصت الفنانة نانسي عجرم علي تهنئة زوجها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت نانسي عجرم صورة لها برفقة زوجها و ابنائها و كعكة للاحتفال و علقت قائلة : Happy Birthday papi fadi.

أكتر من عيلتي ... دنيا سمير غانم توجة رسالة حب لأهل زوجها

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة برفقة عائلة زوجها ، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علقت دنيا سمير غانم علي الصورة قائلة : شكرا لعائلة رامي جوزي اللي هم أكتر من عيلتي.. ربنا يخليكوا ليا دايما واقفين جنبي و بتشجعوني .

إطلالة كلاسيكية أنيقة لـ رضوي الشربيني عبر انستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت رضوى الشربيني بأطلالة كلاسيكية جذابة مرتدية بدلة باللون الروز ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .