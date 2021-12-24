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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بداية من الغد.. الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من 4 دول

الإمارات
الإمارات

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني فى الإمارات، عن تعليق دخول المسافرين القادمين من (كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا) على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم غد السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري الساعة 7:30 مساء.

ووفق صحيفة الخليج الإماراتية يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات؛ حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، إلى دولة الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وكينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ونيجيريا والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصاً مخبرياً مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصاً سريعاً (Rapid-PCR) في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن، إضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.

كما يتطلب من مواطني الدولة وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه يشترط على المسافرين القادمين من كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول الأخرى لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

كما يمنع سفر مواطني دولة الإمارات إلى كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية. وإضافة إلى ذلك فقد أعلنت الهيئتان متطلبات جديدة للقدوم إلى الدولة من الدول التالية: أوغندا وغانا عبر رحلات الطيران المباشرة؛ حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع (Rapid-PCR) في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة.

كما سيتم الطلب من القادمين من هذه الدول عبر رحلات الترانزيت ضرورة إجراء فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع (Rapid-PCR) في حرم مطار الوجهة الرئيسية المغادرين منها خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، إضافة إلى ضرورة إجراء فحص سريع Rapid-PCR) إضافي في حرم مطار دول الترانزيت قبل الدخول إلى دولة الإمارات.

وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها.

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