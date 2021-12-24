محافظ أسوان يفتتح مسجد بلال بن رباح بعزبة الحدود

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسجد بلال بن رباح بعزبة الحدود بمنطقة كيما والمقام على مساحة 240 م2 ، وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية من خلال مؤسسة الشارقة الخيرية الإماراتية حيث يضم المسجد 3 أدوار يشمل الدور الأول والثانى مصلى للرجال والسيدات بسعة 600 مصلى، والدور الثالث يضم مدرسة أم عبد الله لتحفيظ القرآن الكريم ، بالإضافة إلى مستوصف طبى .

وأدى محافظ أسوان صلاة الجمعة وسط حضور أهالى منطقة عزبة الحدود والمناطق المجاورة لها ، بجانب الشيخ على السلام ممثل مؤسسة الشارقة ، والنائب ياسين عبد الصبور أمين عام حزب حماة وطن ، بالإضافة إلى المهندس محمد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة كيما ، والمستشار الشافعى صالح رئيس نادى أسوان الرياضى ، وأيضاً كل من الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف ، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان " صفات المؤمنين فى القرآن الكريم " .

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وعقب أداؤه لصلاة الجمعة أكد اللواء أشرف عطية على حرصه للتواجد بين المواطنين في المناطق الشعبية والقرى والنجوع للإستماع والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم وإحتياجاتهم الجماهيرية والتى تسعى المحافظة جاهدة بكل إمكانياتها لتحسين مستوى معيشة أبناءها، حيث ستصل إليها يد التطوير والتجميل تدريجياً ، مع إحلال وتجديد البنية التحتية ودعمها بالخدمات المتنوعة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بعد أن أصبحت داخل 4 مراكز إدارية من ضمنهم مركز أسوان ، وهو الذى يتوازى مع دخول مؤسسة مصر الخير للإسراع في أعمال إعادة إنشاء وترميمات المنازل ، فضلاً عن تسكين الأسر الواقعة في مخرات السيول بحى السلام .

ووجه شكره لمؤسسة الشارقة الخيرية ولدولة الإمارات الشقيقة على أعمال الخير وبناء المساجد، وهو الذى يؤكد متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين في ظل رعاية كريمة من القيادة السياسية في البلدين .

من جانبه أوضح الدكتور رمضان عبد السميع أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم اليوم إفتتاح 4 مساجد هم الأنبياء بقرية حجازة بكوم أمبو ، والكرابلة والعوضاب بقرية الزنيقة بإدفو ، ليصل عدد المساجد التي تم إفتتاحها مؤخراً إلى 61 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، لافتاً إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى في تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمة الطبية ، وهو الذى يتواكب مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية بالمساجد .

محافظ أسوان يفتتح مسجد بلال أبن رباح بعزبة الحدود

محافظ أسوان يفتتح مسجد بلال أبن رباح بعزبة الحدود

محافظ أسوان يفتتح مسجد بلال أبن رباح بعزبة الحدود

محافظ أسوان يفتتح مسجد بلال أبن رباح بعزبة الحدود

محافظ أسوان يفتتح مسجد بلال أبن رباح بعزبة الحدود