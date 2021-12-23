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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرى سارة من مجلس الوزراء لأهالي أسوان

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء أشرف عطية

فى بشرى سارة لأهالى قرى أبو الريش والأعقاب أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء مشروع محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية ضمن مشروع متكامل لإدخال خدمة الصرف الصحى لقرى ونجوع أبو الريش والأعقاب يثلج صدور أهالى هذه القرى ، ويعكس إهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدراج قرى مركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

ولفت أشرف عطية إلى أن إدراج قرى مركز أسوان ضمن مبادرة " حياة كريمة " سيعمل على تلبية مطالب وإحتياجات الألاف من الأسر سواء بإدخال المرافق العامة أو تحسين جودة الخدمات الجماهيرية بمختلف قطاعات العمل العام ، وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والصحة والتعليم وغيرها .

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والجدير بالذكر بأن اجتماع مجلس الوزراء شهد اليوم صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان ناحية أبو الريش قبلى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإستخدامها فى إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحى ، بجانب 6 محطات للرفع وشبكات الإنحدار والطرد بتكلفة تقديرية 225 مليون جنيه .

وكان قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود المبذولة والدور الفعال لوزارة الصحة فى تحقيق الهدف القومى للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، مع تسليط الضوء حول أهمية رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال  من عمر يوم حتى خمس سنوات حيث جاء ذلك أثناء متابعته لنتائج الفعاليات الختامية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى المحافظة .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الإطفال إستمرت على مدار 4 أيام ونجحت من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في تطعيم عدد 253 ألف و 487 طفل ، وذلك  بنسبة 101 %  من إجمالي الأطفال المستهدفين بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة ، لافتاً إلى أنه تم إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات للحد من إنتشار فيروس كورونا .

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