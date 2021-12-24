تذاكر مجانية.. مصر للطيران تحتفل مع المسافرين بهدايا في عيد الكريسماس.. صور

حرصت مصر للطيران، اليوم الجمعة، على الاحتفال مع عملائها المسافرين على متن الرحلات الجوية، بعيد الكريسماس، من خلال تقديم هدايا تذاكر سفر مجانية ومخفضة ووزن إضافي.

وشاركت مصر للطيران، عملائها المسافرين على متن الرحلات الدولية، صباح اليوم، بمبنى الركاب رقم 2 و 3 بمطار القاهرة الدولي، وتم التقاط صورا تذكارية للمسافرين، ومنح بعضهم هدايا لتذاكر سفر مجانية ووزن إضافي مجاني وتعلية درجة السفر لبعضهم من السياحية إلى رجال الأعمال، بالإضافة إلى منحهم أميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم ونماذج طائرات وهدايا مقدمة من الأسواق الحرة لمصر للطيران.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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