قبل انطلاق البطولة.. تميمة أمم إفريقيا "مولا" تحصل على لقاح كورونا| شاهد

حصلت التميمة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022 “مولا”، على لقاح فيروس كورونا "كوفيد 2019.

وأعلنت وزارة الصحة الكاميرونية أن تميمة بطولة أمم إفريقيا 2022، حصلت على لقاح كورونا، قبل أيام من انطلاق البطولة الإفريقية.

وتجوب التميمة “ مولا” شوارع العاصمة الكاميرونية “ياوندي” للترويج بطولة أمم إفريقيا 20200، التي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير.

موتسيبي بعد اجتماعه برئيس الكاميرون: أمم أفريقيا في موعدها:





يذكر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أكد “مؤخرا” إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها



وقال موتسيبي في تصريحات لوسائل الإعلام الكاميرونية:" كان لي لقاء مثمر للغاية مع رئيس الكاميرون، الأهم هو التزامه، خلال اجتماع الأمس ، كنت قلقًا قليلاً ، بالأمس تحدثنا عن البنية التحتية والمرافق.. لقد تم القيام بعمل جيد للغاية لضمان أننا سنستضيف كأس إفريقيا للأمم العام المقبل في الكاميرون مما سيجعل الشعب الكاميروني يشعر بالفخر ، وكذلك الشعب الأفريقي ككل."





وأضاف:"كان هدف اليوم هو التركيز بشكل أكبر على متحور أوميكرون، لأنه يمثل تحديًا عالميًا كبيرًا ، انظروا إلى ما حدث للتو خلال كأس العرب في قطر.. كان هناك آلاف المتفرجين في المدرجات. كما أنني ذهبت إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي يورو 2020."





وأردف:" نريد أن يتطور لاعبونا الأفارقة في أوروبا ، وأن ينجحوا وأن يلعبوا في جميع أنحاء العالم، لكننا نريد أيضًا بناء كرة القدم الأفريقية بحيث تصبح مركزًا للتميز العالمي، لذلك سوف نتعامل مع جميع الأندية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نسترشد بقواعد الفيفا التي تمنع الأندية من الاحتفاظ بلاعب تم استدعاؤه للمنتخب الوطني لمسابقة رسمية، هذا مهم للغاية لأننا لا نستطيع دائمًا السماح لأفريقيا بالذهاب في آخر المطاف."

وتعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لضغوطات من الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية لتأجيل أمم إفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الكاف قرر رسميا إقامة البطولة في موعدها.

1

2