دعاء سهيل تؤكد أهمية المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن

خصص برنامج البيه والهانم، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، فقرة خاصة للحديث عن السمنة، وتمت استضافة، الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية.

وقالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن الكورس العلاجى الذى تقدمه من أجل خفض الوزن، الذى تقدمه للمواطنين الذين يعانون من السمنة، يحتوي على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، متابعة" الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر".

وأضافت دعاء سهيل، أن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، والمتابعة المستمرة ضرورة للتأكد من مدى استجابة الجسم للكورس العلاجي.

الكورس العلاجي

ولفتت خبيرة التغذية، إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب.

وخلال الحلقة تم استضافة الشاب أحمد، الذي فقد 40 كيلو من وزنه بالمتابعة مع الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية.

وقالت الدكتورة دعاء سهيل إن أحمد بعد شهر ونصف من الزواج تعرض لحادث و جلس فى البيت 7 سنوات، وكل عام يكتسب وزن زائد، حتى وصل وزنة لـ 124 كيلو وأكثر.