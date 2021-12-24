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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة 3500 أسرة.. محافظ مطروح يفتتح مكتب تموين السلوم

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح مكتب تموين السلوم

افتتح اللواءخالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، خلال زيارته الميدانية لمدينة السلوم، مكتب تموين السلوم المطور والذى تم تطويره وتجهيزه بالتعاون بين وزارتى التموين والإنتاج الحربي.

محافظ مطروح يتفقد مستشفى السلوم بعد افتتاحها تجريبيا

محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويتابع أعمال القافلة الطبية

وأوضح حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح، أن المكتب يخدم حوالي ٣٥٠٠ أسرة بالسلوم وتوابعها بإجمالي ١٣٥٠٠ فرد مع التواصل والمراقبة والمتابعة المستمرة على الجمعية الاستهلاكية وتجاري تموين و٤ مخابز ومستودعي بوتاجاز وأخرين للدقيق.


كان محافظ مطروح تفقد  اليوم الجمعة مستشفى السلوم  المركزى والتى تم الإنتهاء من المنشآت و فرش الأثاث والأجهزة الطبية المختلفة مع التشغيل التجريبى حاليا.

 

وتم تجهيز المستشفى  للتيسير على المواطنين ،لتكون على أحدث طراز طبى مع تركيب الاجهزة الطبية الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المرضي من الدول الشقيقة المجاورة.

 

وأوضح الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن المستشفى سعة  ٩٤ سريراً ،بالإضافة الى ٨ أسرة عناية مركزة  و٨ أسرة لوحدة الغسيل الكلوي ووحدة حضانات،  وتتكون المستشفى من بدروم وطابقين علويين بها جميع الأقسام منها: ١٠ عيادات خارجية وعناية مركزة وعمليات ،وإقامة للأطباء والممرضات  ونظام إنذار وإطفاء ومراقبة على أحدث مستوى ،وكذلك مفرمة ومحرقة مخلفات طبية سعة ٢٥كجم ، ومولد أكسجين يضخ بشبكة الغازات بالمستشفى.

 

و اطمئن محافظ مطروح خلال تفقده لعدد من الاقسام كوحدة الغسيل الكلوى والتيسير على المرضي بعد انتهاء معاناة مشقة السفر الى مرسي مطروح وكذلك تفقد غرف العمليات الجراحية والعناية وغيرها ،على إستكمال الاجهزة الطبية والخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية  موجها لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق للإسراع بوصول كرسي عيادة الأسنان للمستشفى.

 

رافق المحافظ النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب و عادل منصور رئيس مدينة السلوم والنائب مهدي العمدة عضو مجلس النواب سابقا وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية.

مكتب تموين السلوم
الوحدة الاجتماعية بالسلوم
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