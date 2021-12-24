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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب خدمة كفر الشيخ يحصدون 40 ميدالية ببطولة الدورة الرياضية للألعاب الجماعية

طلاب الخدمة الاجتماعية
طلاب الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

أعلن الدكتور طارق لبيب عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، حصد طلاب المعهد 40 ميدالية في بطولة الدورة الرياضية للألعاب الجماعية والتى أقامتها وزارة التعليم العالي.

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 ياتى هذا تتويجاً للدور الملموس الذي تلعبه إدارة المعهد في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم  وقدراتهم في كافة الأنشطة الرياضية واللعبات الجماعية والفردية، وإيماناً منها بدور النشاط والرياضة في تهذيب النفوس والارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية.
 

    
وقدم عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، تهنئته للطلاب الفائزين لما قدموه من صورة مشرفة ونتائج عظيمة ستكتب بحروف من نور في مسيرة المعهد.


كما توجه بالشكر لمنظومة رعاية الشباب وعلى رأسها الدكتور محمود عطية، وكيل المعهد لشئون التدريب ورعاية الشباب، ومحمد النجار، مدير الخدمات الطلابية، وأحمد سرحان رئيس قسم رعاية الشباب وطارق عبد الخالق مسئول النشاط الرياضي، وجميع مسئولى النشاط بالقسم.

 

كما توجه بالشكر لطلاب وطالبات اتحاد الطلاب بقيادة الطالب عبدالرحمن الشوربجي، رئيس الاتحاد والطالب أيمن سعد، الأمين المساعد واللجنة الرياضية بقيادة الطالب إسماعيل عيسي، رئيس اللجنة على متابعتهم ودعمهم لزملائهم الطلاب.

 

وأكد الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد علي تنظيم حفل  استقبال لجميع الفائزين خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، متمنياً للجميع دوام التفوق والتميز ولمعهدنا العريق الرفعة والتقدم.

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التعليم العالي حياة كريمة كفر الشيخ وزارة التعليم العالى جامعة كفر الشيخ قافلة طبية الطلاب

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