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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غداً.. التفكير الإبداعي دورة تدريبية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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ونوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية.


ومن هذه الدورات يطلق المركز  دورة تدريبية حول التفكير الابداعى و طرقه يومى الاحد والاثنين ٢٦، ٢٧ ديسمبر وذلك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا.

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان البرامج التدريبية الدكتور ممدوح مهدي لإجراءات الاحترازية

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