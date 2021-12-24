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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يترأس قداس أعياد الكريسماس

القمص يوأنس أديب
القمص يوأنس أديب

ترأس القمص يوأنس أديب ، قداس أعياد الكريسماس بـ الغردقة ، التي تمت  مساء اليوم في تمام الساعة 8 مساء للأقباط الكاثوليك، والساعة 11 صباح غد للأجانب.

 وأنهت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، جميع الاستعدادات لهذا القداس.


وقال القمص يوأنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، إن جميع كنائس المحافظة جهزت وأنهت استعداداتها لاستقبال الاحتفال لقداس الكريسماس على مدار يومين 24 إلى 25 ديسمبر الجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة.


أضاف "يوأنس" ، أن هناك إجراءات احترازية ووقائية، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه لم يسمح بدخول الكنائس اثناء الاحتفال إلا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة.


وتابع أنه  هناك مجموعة من أبناء الكنيسة، تعمل على تنظيم عمليات دخول الكنيسة، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة، ولن يسمح بدخول الكنيسة الا لحاملي شهادة التطعيم بلقاح كورونا، بالإضافة للتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي التي تم الإنتهاء منه من قبل أعضاء الكنيسة.

على الجانب الآخر قاد ممدوح نديم، رئيس حي جنوب مدينة الغردقة، حملة نظافة بطريق المطار حيث تم  رفع مخلفات زراعية ورتش مباني تصل إلى ٨٥ طنا من القمامة.

وقال رئيس حي جنوب إن الحي  يتخلص من المخلفات الزراعية بإعادة تدويرها، وأيضاً التخلص الآمن من مخلفات رتش المباني بشكل بيئي آمن، مضيفاً بأن الحي يقوم خلال الفترة الحالية بحملة تجميل كبيرة بجميع الشوارع والطرق بهدف الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة ترتقي إلى مستوى المدينة السياحية والوفود الزائرة لها.

وأكد  نديم أن الحي يقوم بحملات نظافة يومياً لرفع كافة المخلفات والقمامة، لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

الغردقة الصحة البحر الأحمر وزارة الصحة ارتداء الكمامة الإجراءات الاحترازية مدينة الغردقة المخلفات

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