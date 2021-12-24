عميد آداب القاهرة: العيادات الخاصة بالكلية مجهزة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن الاستعدادات الكلية فى حالة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، إن العيادات الخاصة بكلية الأداب مجهزة بشكل كبير فى حالة حدوث أى طوارئ ، مؤكدا على الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية و الحفاظ على التباعد الإجتماعى .

وكانت قد صدرت توجيهات مهمة من المجلس الأعلى للجامعات قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.

كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.