أرباح غير مشروعة.. حبس صاحب مصنع لعب أطفال بدون ترخيص بالزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مصنع لتصنيع لعب الأطفال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه لإدارته المصنـع "بـدون تـرخيص" مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصـدرها بقصـد طرحهـا بـالأسـواق لتحقيـق أربـاح غيـر مشـروعة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع لعب الأطفال، كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لإدارته المصنـع "بـدون تـرخيص" مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصـدرها بقصـد طرحهـا بـالأسـواق لتحقيـق أربـاح غيـر مشـروعة.

وعثـر بـداخل المصـنـع على (12000 لعبة أطفال "معدة للبيع"- 25000 قطعة تستخدم فى التصنيع والتغليف - 700 كيلو جرام بلاستيك خام- 2 ماكينة تصنيع) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته، اعترف بإدارته المصـنـع "بـدون تـرخيص" ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.