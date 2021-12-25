حبس بلطجى تعدى على مسن حتى الموت في روض الفرج

قررت جهات التحقيق، حبس بلطجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على رجل مسن حتى الموت بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة ووجود متوفى بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (بلطجى يتعدى على رجل مسن حتى الموت بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها مشاجرة حدثت بتاريخ 6 الجارى بين كلٍ من : طرف أول (أحد الأشخاص بالمعاش ، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفى إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم وسقوطه من سلم العقار سكنه.. طرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام الأخير بإزعاج السكان من خلال غلق باب الشقة سكنه بقوة وحال معاتبته تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم فى حينه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.