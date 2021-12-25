نهاية الشهر.. أخر فرصة للمشاركة في الموسم الثاني لمسابقة التصوير الفوتوغرافي بأكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن للموسم الثاني لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية لعام 2021، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في المسابقة التي تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021 من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية http://forms.asrt.sci.eg/photo2021/ .



وأوضحت أنها قد أطلقت الأكاديمية الموسم الأول للمسابقة العام الماضي 2020 وقد اشترك في الموسم الأول 174 متسابقا بإجمالي عدد صور 811 صورة وقد فاز 11 متسابقاً بجوائز مالية قدمتها الأكاديمية.

لشروط المسابقة: http://www.asrt.sci.eg/wp-content/uploads/2021/11/photo-2021.pdf



وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات البحثية المختلفة عن برنامج منح الدكتوراه التى ترعى الطلاب الدوليين للدراسة في الجامعات الصينية في مجال الاقتصاد والمالية او الرياضيات التطبيقية او بحوث العمليات اوالذكاء الاصطناعي او علوم الكمبيوتر ‏،تقدم منح جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم( (UCAS ومنح ANSO للمواهب الشابة برامج الدكتوراه لمدة 3-4 سنوات.

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/china/