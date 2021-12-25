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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزوجت 9 مرات وأجرت عملية تجميل ووكتبت وصيتها.. أبرز تصريحات دينا فى ظهورها الأخير

دينا
دينا

حلت الفنانة الاستعراضية والممثلة دينا ضيفة على برنامج واحد من الناس تقديم الإعلامى عمرو الليثى ، وكشفت عن العديد من التفاصيل حول حياتها . 

 

كتابة الوصية : 

كشفت الفنانة دينا خلال حوراها مع الاعلامى عمرو الليثى انها قامت بكتابة وصيتها مرتين كان أخرها حين أصيبت بالكورونا ، خاصة وانها كانت تمر بحالة اعياء شديدة . 

 

عملية تجميل : 

إعلنت دينا خلال حوارها انها قامت باجراء عملية تجميل فى انفها منذ 4 سنوات بعد ان اصيبت بكسر فى الغضروف 

 

زيجات فى حياتها : 

كشف دينا انها تزوجت 9 مرات ، مؤكدة انها لم ترتبط باى شخص من الوسط الفنى لانها تعتبرهم بمثابة زملاء . 

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أصعب مواقف حياتي.. دينا: والدتي كانت على قيد الحياة وأنا فاكراها ميتة

محاولة انتحار : 

تحدثت دينا عن تفاصيل محاولة إقدامها على الانتحار، قائلة: «كنت ساعتها صغيرة أوى، كنت فى ثانوية عامة أول مارقصت، والحاجات دي بتحصل يعني، وكنت مخنوقة وحاسة الدنيا مش عايزة أعيش فيها، وتقوم عامل العاملة السودا دي».

وأضافت دينا، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “الإنتحار بيبقي سببه ضعف إيمان ودينه، واتعلمت من تجربة الانتحار أن الناس بتحبني أوي، وأني ما اعملش كدا تاني، خرجت منها لقيت الورد مالي المستشفي لحد الباب".

وتابعت: «بعد تجرية فشل الإنتحار قررت أني أعمل اللي عايزاه ومش هبص لأى حد».

 

سر والدتها : 

قالت الراقصة دينا: «لما اكتشفت أن والدتي على قيد الحياة، بعد أن كنت أظن أنها ميتة كان من أصعب المواقف اللي مرت بحياتي، ودا كان بسبب جدي اللي كان بيعتبر أن اللي بتتطلق ماتت، وماما قررت الطلاق، وجدي كان صعيدي ومكنش عنده طلاق».

وأضافت دينا، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “ماما كانت شغالة فى سفارة الهند بروما وبابا كان بيشتغل فى وكالة أنباء الشرق الأوسط هناك برضو، واحنا سبع أخوات، ست بنات وولد».

وتابعت: «كان جدي بيقول فين مامتكوا يقولنا ماتت، وفضلنا عايشين على أنها ماتت، واحنا فى إعدادي بابا اتخانق معايا، وقالي انتي شبه أمك فى طريقة كلامها، قولتله الله يرحمها، قالي هي موجودة، وابتديت اعرف هي ساكنة فين ومكنتش فى مصر ودورت عليها».

دينا عمرو الليثي برنامج واحد من الناس الإعلامي عمرو الليثي الراقصة دينا

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