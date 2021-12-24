أصعب مواقف حياتي.. دينا: والدتي كانت على قيد الحياة وأنا فاكراها ميتة

قالت الراقصة دينا: «لما اكتشفت أن والدتي على قيد الحياة، بعد أن كنت أظن أنها ميتة كان من أصعب المواقف اللي مرت بحياتي، ودا كان بسبب جدي اللي كان بيعتبر أن اللي بتتطلق ماتت، وماما قررت الطلاق، وجدي كان صعيدي ومكنش عنده طلاق».

وأضافت دينا، خلال حوارها ببرنامج “واحد من الناس” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “ماما كانت شغالة فى سفارة الهند بروما وبابا كان بيشتغل فى وكالة أنباء الشرق الأوسط هناك برضو، واحنا سبع أخوات، ست بنات وولد».

وتابعت: «كان جدي بيقول فين مامتكوا يقولنا ماتت، وفضلنا عايشين على أنها ماتت، واحنا فى إعدادي بابا اتخانق معايا، وقالي انتي شبه أمك فى طريقة كلامها، قولتله الله يرحمها، قالي هي موجودة، وابتديت اعرف هي ساكنة فين ومكنتش فى مصر ودورت عليها».