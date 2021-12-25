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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمي نفسك خلال موسم الأعياد.. الصحة تقدم 6 طرق فعالة لمنع الاصابة بـ كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان،أنه يوجد 6 طرق لحماية الإنسان نفسه ومن حوله خلال موسم الأعياد لمنع الاصابة بـ كورونا .

وجاءت النصائح كالتالي :

احصل على التطعيم واحصل على الجرعة التنشيطية

ارتدي كمامة مجهزة بشكل مناسب عندما يكون التباعد الاجتماعي غير ممكن  وعندما تكون التهوية رديئة وخاصة في الأماكن المغلقة 

 

حافظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر واحد من الاشخاص الاخرين،حتى وإن لم يظهروا على أنهم مرضى

سواء كنت تحتفل بعيد الميلاد أو العام الجديد أو أي حدث خاص أخر في موسم الاعياد

فإن التجمعات الأصغر في الاماكن التي تتيح لك الحفاظ على التباعد الاجتماعي تكةن أكثر اماناً، ويظل الخيار الأفضل دائماً الاحتفال فقط مع الأهل والأقارب

غطي فمك عند السعال والعطس بمرفقيك او بمنديل عندما تسعل او تعطس وتخلص من المناديل المستعمل فوراً في سلة مغلقة ثم اغسل يديك

اغسل يديك باستمرار بالصابون والماء او طهرها بأي مطهر كحولي

احتفل في الاماكن المفتوحة او افتح النوافذ عند الامكان، وأخيراً يجب ان تعرف اعراض فيروس كورونا وابق في المنزل اذا كنت مريضاً. 

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