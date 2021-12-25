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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الأردن| انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم الأردنية بنسبة 0.11%

البورصة الأردنية
البورصة الأردنية

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2081.3  نقطة.


وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 10.5 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 6.8 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 55.6 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 52.7 مليون دينار أردني، مقارنة مع 33.9 مليون دينار للأسبوع السابق.

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أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 29.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 13421 صفقة. 

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين الأردنية أنور العجارمة، إن مخزون القمح في الأردن يكفي لاستهلاك السوق المحلية لنحو 14.8 شهر.

وأوضح العجارمة، وفق قناة "المملكة"، أن الأردن يحتفظ حاليا بنحو 1.388 مليون طن من القمح، مخزن منها 858 ألفا في صوامع الشركة العامة والمستوعبات الأرضية للوزارة ونحو 480 ألف طن متعاقد عليها، وفق إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأضاف أن لدى الوزارة نحو 940 ألف طن من الشعير، منها 337 ألف طن في صوامع الشركة العامة ونحو 603 آلاف طن متعاقد عليها، مشيرا إلى أنها تكفي حاجة السوق المحلية لنحو 11.7 شهرا.

ولفت النظر، إلى أن الشراء مستمر لدى الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، على الرغم من الصعوبات التي تواجه العالم من حيث النقل والنقص في المعروض وزيادة الطلب على المواد الغذائية وارتفاع أسعارها عالميا.

"مطحنة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين لديها القدرة على تزويد السوق المحلية يوميا بـ 400 طن طحين"، وفق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين.

وأفاد بأن استهلاك السوق الشهري من القمح يصل إلى نحو 90 ألف طن من القمح و80 ألف طن من الشعير، قائلا إن “وزارة الصناعة والتجارة والتموين والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين حريصة على إدارة مخزوني القمح والشعير بشكل آمن وحصيف، ضمانا للمحافظة على الجودة بعيدا عن أي مضاربات أو استغلال غير مسؤول لقوت المواطنين".

البورصة التموين الأردن وزارة الصناعه المملكة

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