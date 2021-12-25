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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. جالاتا سراي يخطر الزمالك بتفعيل بند شراء مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

 تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من قبل نادي جالاتا سراي يؤكد فيه الأخير تفعيل بند شراء مصطفى محمد مهاجم الأبيض المعار للنادي التركي. 

 

وكان الزمالك أعار مصطفى محمد لجالاتا سراي في يناير الماضي لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع وضع بند بأحقية النادي التركي في شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار على أن يتم تفعيل بند الشراء قبل يوم 31 ديسمبر 2021 . 

 

وأصبح مصطفى محمد لاعبا بشكل نهائي بنادي جالاتا سراي بعد تلقي الخطاب وسيقوم النادي التركي بسداد قيمة الشراء التي تبلغ 4 مليون دولار في شهر يوليو من العام المقبل وفقا لعقد الإعارة المبرم بين الناديين.

 

كانت تقارير صحفية، أكدت أمس الجمعة، أن نادي جالاتا سراي التركي قام بتفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد مع نادي الزمالك.

 

وبحسب صحيفة “Ajanspor” التركية، فأن نادي جالاتا سراي أرسل خطابًا بالفعل لنادي الزمالك، يخطره بتفعيل خيار الشراء في عقد مصطفى محمد مقابل 4 مليون دولار.

 

وذكرت الصحيفة أن نادي جالاتا سراي سيدفع للزمالك مبلغ شراء عقد مصطفى محمد في شهر فبراير المقبل، بعد أن دفع له مليوني دولار، وهو مبلغ إعارة اللاعب لمدة موسم ونصف الموسم.

 

وانتقل مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراي في يناير من العام الجاري قادمًا من الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

 

أرقام مصطفى محمد

ولعب مصطفى محمد 44 مباراة مع جالاتا سراي، مسجلًا 16 هدفًا في جميع المسابقات.

 

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 16 مباراة في مسابقة الدوري التركي هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف.

 

كما خاض “الأناكوندا” 4 مباريات مع الفريق التركي في دور المجموعات بمسابقة الدوري التركي، صنع خلالهم هدف.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد 6 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزمالك جالاتا سراي مصطفي محمد

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