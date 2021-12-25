الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي للأراضي السعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استهداف مليشيا الحوثي أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف منطقتي جازان ونجران بمقذوفين، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن وقوع حالتي وفاة في جازان، وإصابة عدد آخر من الأشخاص.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لوكالة أنباء الأردن (بترا) - استنكار الأردن الشديد لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة، مؤكدا وقوف بلاده المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها، معربا عن أصدق التعازي، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.