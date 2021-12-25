مواعيد مباريات اليوم السبت 25 - 12 -2021 أبرزها الزمالك وغزل المحلة

تقام اليوم السبت 25 - 12 - 2021 العديد من المباريات البارزة بمختلف ملاعب العالم بالدوري المصري ونظيره التركي.



مواعيد الدوري السعودي

ضمك vs الباطن – الساعة الثالثة إلا ربع عصرا



الهلال vs الفتح – الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

الفيحاء vs أبها – الساعة السابعة مساء على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري التركي



قاسم باشا vs ألتاي – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا



جيرسون سبور vs هاتاي سبور – الساعة الثالثة عصرا

جالاتا سراي vs أنطاليا سبور – الساعة الثالثة عصرا

طرابزون سبور vs استنبول باشاك شهير – الساعة السادسة مساء



مواعيد الدوري المصري

إنبي vs بيراميدز – الساعة الثالثة عصرا على قناة on time sport

ومن المقرر أن تقام مباراة انبى مع بيراميدز في تمام الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على الطلائع بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل إنبي المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر مثلهم وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.



سموحة وطلائع الجيش – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport

تقام مباراة سموحة وطلائع الجيش في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.



ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه تسعة أهداف.

الزمالك vs غزل المحلة – الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport



تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في مواجهة قوية للفريقين ، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذي خاض مباراة أقل.

ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.

