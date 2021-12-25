عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25 - 12 -2021 أبرزها الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل
مباراة الزمالك وغزل المحلة

تقام اليوم السبت 25 - 12 - 2021 العديد من المباريات البارزة بمختلف ملاعب العالم بالدوري المصري ونظيره التركي.


مواعيد الدوري السعودي

ضمك vs الباطن – الساعة الثالثة إلا ربع عصرا


الهلال vs  الفتح – الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

 

الفيحاء vs  أبها – الساعة السابعة مساء على قناة الرياضية السعودية

 

مواعيد مباريات الدوري التركي


قاسم باشا vs  ألتاي – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا


جيرسون سبور vs  هاتاي سبور – الساعة الثالثة عصرا

 

جالاتا سراي vs  أنطاليا سبور – الساعة الثالثة عصرا

 

طرابزون سبور vs  استنبول باشاك شهير – الساعة السادسة مساء


مواعيد الدوري المصري

 

إنبي vs  بيراميدز – الساعة الثالثة عصرا على قناة on time sport

 

ومن المقرر أن تقام مباراة انبى مع بيراميدز في تمام الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على الطلائع بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

 

ويحتل إنبي المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر مثلهم وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.


سموحة وطلائع الجيش – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport

 

تقام مباراة سموحة وطلائع الجيش في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.


ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه تسعة أهداف.

 

الزمالك vs  غزل المحلة – الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport


تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في مواجهة قوية للفريقين ، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذي خاض مباراة أقل.

 

ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.
 

الدوري المصري الدوري السعودي الدوري التركي جالاتا سراي انبي بيراميدز سموحة وطلائع الجيش الزمالك غزل المحلة

موضوعات متعلقة

رسميا.. جالاتا سراي يخطر الزمالك بتفعيل بند شراء مصطفى محمد

أخبار الزمالك| الهزيمة من سموحة في دوري السوبر للسلة.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء فريق الكرة غدا أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم السبت 25 - 12 -2021 أبرزها الزمالك وغزل المحلة

سلوي عثمان: شعرت بالخضة من يسري نصر الله ..وحسيت أنى أول مرة أمثل فى "منورة بأهلها"

ما هي البركة في سورة البقرة ؟.. سبب لـ13 رزق

العملاق البافاري يكشف عن تفاصيل جديدة لـ I4 و IX موديل 2022

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم الصلح بين آل "جريس والشكالوة" و"عتمان"

محمد مصيلحي لـ صامويل إيتو : شابوه وأتمنى نجاح أمم إفريقيا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم الصلح بين آل "جريس والشكالوة" و"عتمان"

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

فى عيد ميلاد غادة عادل.. انفصلت عن والد أولادها بعد 20 عاماً.. وسر تجنب الحديث عن شمس البارودي

فيديو

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ