رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

في حادثة غريبة أجرى رجل من ناندي ناجار في تلال بانجارا بـ الهند مكالمة وهمية للشرطة للإبلاغ عن والديه بتهمة قتل شقيقه، والسبب غريب.

ذكرت صحيفة The New Indian Express أن بانوث لالو، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عامًا في الهند، استدعى الشرطة وأبلغ أن والديه قتلا شقيقه.

أرسلت غرفة التحكم تنبيهًا إلى شرطة بانجارا هيلز في الهند، وهرع فريق الدورية الليلية إلى المكان الذي تم الإبلاغ فيه عن جريمة القتل.

وكانت المفاجأة، فعند وصول الشرطة إلى مسرح الجريمة المذكور، فقد وقهت الصدمة كالصاعقة على فريق الشرطة بأكمله، بعدما اتضح أنها كانت مكالمة كاذبة ولم تقع حادثة قتل.

حكمت الشرطة الهندية على الرجل بالسجن ثلاثة أيام بتهمة البلاغ الكاذب، وقد كشفت التحقيقات أن لالو أجرى الاتصال من أجل المتعة والتحقق من استعداد الشرطة في أي لحظة.