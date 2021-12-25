برلماني: الريف المصري كان مهمشا والرئيس السيسي وضعه في الحسبان

قال النائب عبدالباقي تركيا عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن الريف المصري شهد طفرة تنموية فريدة من نوعها لم تحدث منذ عقود طويلة حيث يأتي هذا الإهتمام نتيجة توجيهات الرئيس السيسي الخاصة برفع كفاءة الحياة المعيشية لقاطني الريف وذلك من كافة الجوانب.

و أضاف " تركيا" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن مشروع تطوير الريف المصري يحقق الكثير من الأهداف التنموية التي تسعي الحكومة لتحقيقها وأهمها رفع جودة البنية التحتية للقري من إدخال مرافق عامة وتوصيل مياه الشرب النظيفة وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة لأبناءه تسهم في عدم لجوءهم للهجرة الداخلية للمدن.

وأكد عضو لجنة الطاقة، أن مبادرة حياة كريمة ستعمل علي تحسين معيشة أكثر من 55 مليون مواطن من قري الريف والصعيد، معقبا " هذه القري كانت مهمشة لم يضعها في الحسبان سوي الرئيس السيسي".

وأشاد البرلماني، بأداء الحكومة في معدل تنفيذ مشروع التطوير من حيث سرعة الزمن وكفاءة التنفيذ مما عمل علي إيجاد إنجازات أولية لهذا المشروع علي أرض الواقع لمسها مواطني الريف.