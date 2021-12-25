وزير النقل: المعديات النيلية تسببت في 15حادثة ووفاة 180 مواطنا خلال 13 عاما

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن رؤية الوزارة لا تقتصر علي نقل الركاب والبضائع فقط بل تتخطي ذلك إلي المشاركة في التنمية الشاملة للدولة والجاري تنفيذها في كافة قطاعات النقل من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتدريب الكوادر الفنية والاهتمام بعوامل الأمن والسلامة وتنفيذ المشروعات بمواصفات عالمية وربط مصر بمحيطها الإقليمى.

مضيفا أنه لتحقيق هذه الرؤية تم وضع مجموعة من الأهداف كالآتى ( المساهمة فى خطة التنمية الشاملة - تنشيط حركة التجارة - تحقيق معدلات الأمن والسلامة – خلق فرص عمل )

وأكد الوزير أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم تخصيص مبلغ حوالي 1.7 تريليون جنيه فى الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 لتنفيذ المشروعات في كافة قطاعات النقل حيث تم تخصيص 474مليار جنيه لمشروعات الطرق والكبارى ، 225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية ، 837 مليار جنيه لمشروعات الجر الكهربائي ، 115.6 مليار جنيه لمشروعات النقل البحري ، 15 مليار جنيه لمشروعات الموانئ البرية والجافة و المناطق اللوجيستية ،و 3 مليار جنيه لمشروعات النقل النهري.

ففيما يتعلق بمشروعات الطرق والكبارى التي تم التخطيط لتنفيذها بإجمالي تكلفة 474مليار جنيه منها 210 مليار جنيه لمشروعات الصعيد فتشمل انشاء وتطوير 17000 كم طرق رئيسية و22 محور على النيل و1000كوبري /نفق و28 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة مضيفا أن مصر هبة النيل هكذا قالها هيرودوت المؤرخ اليوناني القديم وعلى مدار التاريخ كان نهر النيل هو شريان الحياه لمصر والمصريين حيث يبلغ طول نهر النيل 6650 كم منها 1520 كم داخل مصر مشيرا الى استخدم المصري القديم القوارب الصغيرة والمعديات البدائية في التنقل والربط بين المدن لانتقال الموظفين والجنود والبحث عن المحاجر وأنه ومع مرور الزمن تطورت المعديات النيلية بدون مراعاة عوامل الأمان والسلامة فتسببت فى وقوع العديد من الحوادث فمنذ عام 2007 وحتى 2020 وقعت ( 15 ) حادثة أدت إلى وفاة 180 مواطنا آخرها فى أغسطس 2020

ومن هنا فكر المصريون فى إنشاء كبارى على النيل لتجنب تلك الحوادث وقد بدأ محمد على فى عام 1834 إنشاء القناطر الخيرية والتى إكتملت فى عهد الخديوى سعيد فى عام 1861 وأستخدمت كأول كوبرى على نهر النيل وفى عام 1871 أنشأ الخديوى إسماعيل كوبرى قصر النيل بطول 406 أمتار واستمر المصريون في انشاء الكباري لتصل الى 38 كوبرى بمعدل 1 كوبرى كل 5:4 عام بمسافات بينية تصل إلى 100 كم فى صعيد مصر مما كان له آثاراً سلبية عديدة من أهمها ( زيادة زمن الرحلات وضياع الوقت - إرتفاع معدلات الحوادث - زيادة إستهلاك الوقود - تلوث البيئة )

وأشار وزير النقل الى أنه بعد يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء 22محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط منها 14 محورا في صعيد مصر.

مضيفاً أنه قبل 2014 تم تنفيذ عدد ( 38) محورا وفى عام 2014 تم التخطيط لإنشاء عدد (22) محورا جديدا على النيل بتكلفة 38 مليار جنيه وبنسبة تصل إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل ومن 2014 وحتى الآن و تم الإنتهاء من تنفيذ عدد ( 13) محورا منها 5 محاور سيتم افتتاحها اليوم وحالياً جارى تنفيذ عدد ( 9) محور وبذلك وبذلك يصل الإجمالى إلى (60) محـور/ كوبرى منهم (28) محور / كوبرى بالصعيد .

وأوضح الوزير أن محاور النيل المخطط تنفيذها بعد يونيو 2014في الصعيد يبلغ عدد ( 14) محوربتكلفة 23,5 مليار جنيه منها (3) محـــــاور سبق إفتتاحها وهما ( بني مزار – طما – جرجا ) ، و( 5) محـاور سيتم إفتتاحها اليوم ( عدلي منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة ) ، وجاري تنفيذ ( 6) محـاور وهناك 3 محاور مخطط مستقبلي وهي (دشنا – دار السلام – المراغة)

ثم استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل محاور النيل الجاري تنفيذها حيث أكد أن إنشاء محاور النيل يهدف إلى ربط مناطق التنمية العمرانية والصناعية والزراعية والطريق الصحراوى الشرقى بطريق الصعيد الصحراوى الغربى مروراً بالمناطق الزراعية والسكنية فى وادى النيل لافتا الى ان محور بديل خزان أسوان محورعلى النيل بطول 5.4 كم بعرض 29 مترا بتكلفة 1.956 مليار جنيه عدد ( 3 حارات مرورية / اتجاه ) يشمل المحور عدد (3) أعمال صناعية ونسبة التنفيذ : 60% وفيما يتعلق بمحور دراو على النيل فيبلغ طوله 18 كــم وعرض 21 م بتكلفة 1.4 مليار جنيه وعدد 2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل المشروع عدد 9 عمل صناعي ونسبة تنفيذه : 32 % أما محـور شمال الاقصر فيبلغ طوله 18.75 كم وعرضه 28.8م بتكلفة 1.674 مليار جنيه وعدد 3حارة مرورية / اتجاه ويشمل (20) عمل صناعى ونسبة تنفيذه : 15% مضيفا أن محـور أبو تيج يبلغ طوله 27.5 كم وعرضه 23 م بتكلفة 2.5 مليار جنيه وعدد 2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل (16) عمل صناعى ونسبة تنفيذه : 20 % كما يبلغ طول محور منفلوط 41 كم وعرضه 29 م بتكلفة 3.3 مليار جنيه وعدد 3حارة مرورية / اتجاه ويشمل (11) عمل صناعى ونسبة تنفيذه : 15% أما محور الفشن على النيل فيبلغ طوله (27) كم وعرض 21 م بتكلفة 2.5 مليار جنيه وعدد 2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل عدد (23) عمل صناعى ونسبة التنفيذ : 12 % .

كما استعرض الوزير المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق جديدة منها 2600 كم في الصعيد ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلي 30 ألف كم منها 12600 كم فى الصعيد، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق رئيسية منها 4000 كم فى الصعيد وحيث تبلغ اجمالي التكلفه 295 مليار جنيه منها 120مليار جنيه لمشروعات الصعيد مشيرا الى المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات الذي يشمل رفع كفاءة 25000 كم بتكلفة 35.4 مليار جنيه منها 7500 كم في الصعيد وحيث تبلغ التكلفة 10.6 مليار جنيه مشيرا الى طرق مبادرة حياة كريمة والتي تهدف الى رفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بالمبادرة باجمالي 166 طريق بإجمالي 2870 كم بتكلفه إجماليه 10 مليار جنيه منها 1822 كم بالصعيد بإجمالي تكلفه 5.9 مليار جنيه.

مضيفاً واستمر المصريون في انشاء الكباري لافتا الى مشروعات الكبارى العلوية وكباري مزلقانات السكك الحديدية حيث أكد انه تم التخطيط لتنفيذ 1000 كوبرى / نفق . ليصل الاجمالي الي 2500 كوبري / نفق بتكلفة 140 مليار جنيه منها 365 كوبري / نفق فى الصعيد وذلك بتكلفه اجمالية 50 مليار جنيه .