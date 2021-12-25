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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مايسة عطوة: الرئيس السيسي رفع شعار التقنين دون الحبس لأصحاب المصانع وتقنين أوضاعها

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تقنين أوضاع الوحدات الصناعية المخالفة لتعزيز التنمية والبناء، دون اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم بل العمل على التوجيه وتقنين الأوضاع المخالفة.

 

وأضافت  مايسة عطوة ان تصريحات الرئيس بعثت بالامل لدى المستثمرين وأصحاب المصانع، وجعلت منهم شركاء لا جناة يحاسبون قانونا على جرم سببه جائحة كورونا والحالة الاقتصادية، فالملاحقة القانونية كانت تحول دون التقدم والتنمية واستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى التى بدأها فخامة الرئيس، وبعد توجيهات فخامة الرئيس أصبح عنوان الاستثمار فى مصر "التقنين لا الحبس ولاغرامات".

 

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقنين الأوضاع القانونية للمصانع والمحلات المخالفة دون الحبس او الغرامات او التقييد، بل التوجيه نحو تصحيح الاوضاع.


جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات التنموية، التى تعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد والتى يأتى على رأسها محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص، الذى يربط بين مدينتى قوص ونقادة بدءا من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 19 كيلو متر وعرض 21 مترا ويضم المحور 30 عملا صناعيا لحل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها 15 كوبرى بتكلفة مالية بلغت 1,5 مليار جنيه.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الصحراوي الغربي الرئيس السيسي جائحة كورونا النواب

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