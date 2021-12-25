بعد ظهورها رفقة جيمس بوند.. جاكوار C-X75 للبيع بهذا السعر| صور

تألقت سيارة جاكوار C-X75 في سلسلة أفلام العميل السري البريطاني جيمس بوند الشهيرة وحققت شعبية كبيرة حول العالم بسبب مواصفاتها القوية وتصميمها الرياضى الفريد من نوعه والذي تم استلهامه من سيارات السباقات، ولكن رغم ذلك لم يتم إنشاء خط إنتاج خاص بالسيارة حتى الآن وتم الإكتفاء بظهورها السينمائي فقط.

تم إنتاج سيارة جاكوار C-X75 بأعداد قليلة جداً كانت بدايتها خلال عام 2010 بالتعاون بين شركة جاكوار البريطانية ومجموعة وليامز الهندسية مما يجعلها سيارة نادرة، وتسبب ذلك في ارتفاع سعرها بشكل جنوني، حيث بلغت قيمتها مليون و100 ألف دولار، وستكون خياراً ممتازاً لمحبي وعشاق جمع واقتناء السيارات النادرة خصوصا ما إذا كانت سيارة ذات حضور سينمائي مميز.

- المواصفات الميكانيكية لسيارة جاكوار C-X75

جاءت سيارة جاكوار C-X75 بأربعة محركات كهربائية تم تخصيص واحد لكل عجلة تستمد قوتها من خلال زوج من مضخات التيربو تعمل بالديزل وتولد قوة تصل إلى 778 حصان، ثم قامت جاكوار في عام 2011 بإجراء عدة تعديلات فنية على محرك السيارة وقامت بتزويدها بمحرك بنزين بالإضافة للمحركات الكهربائية الأربعة ولكن توقف المشروع بسبب عدة ظروف اقتصادية.

وفي عام 2013 قامت شركة جاكوار بأنتاج 5 سيارات اختبارية من سيارة جاكوار C-X75 اعتمدت على محرك مزود بشاحن تيربو بسعة 1600 سي سي بالإضافة لأربعة محركات كهربائية تصل قوتها مجتمعة الى 890 حصان، وكانت ستشكل منافساً مباشراً لسيارات خارقة في ذلك الوقت مثل بورشه 911 سبايدر وماكلارين P1.