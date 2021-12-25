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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. 41 وفاة و 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، عن تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 12444 وفاة و1051421 إصابة.

 

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 4.65 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة. 

 

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 45285 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 108 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 88 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1077 حالة. وفق صحيفة الدستور الأردنية.

 

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 46 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

 

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 26 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 46 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 25 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

 

وأشار الموجز إلى تسجيل 3897 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 993692 حالة.

 

كما أشار إلى إجراء 25050 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13308004 فحوصات.

 

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4302428 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3892747 شخصا.

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