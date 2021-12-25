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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يحقق فوزاً كبيراً على الترسانة في دوري عمومي سيدات كرة اليد

سموحة
سموحة

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي سموحة، فوزاً كبيراً على نظيره الترسانة بنتيجة ١٦/٣٢ في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة نادي سموحة في إطار مباريات دوري العمومي لكرة اليد سيدات.

 

وقدم فريق سموحة، مباراة رائعة وأداء قوي حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٦/١٩، وواصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني حتي استطاع أن ينهي المباراة لصالحه بنتيجة ١٦/٣٢.

 

ويضم الجهاز الفني للفريق الكابتن "محمد الكيكي" المدير الفني، والكابتن "محمد سعيد" مدرب عام، والكابتن "سراج محمد" مدرب حراس المرمى، والكابتن "كريم علاء الدين" مدرب أحمال بدنية، والدكتورة "بسمة يحيى" طبيب الفريق، و "ريهام محمد" إداري الفريق، ويذكر أن الكابتن "أحمد رفعت" يتولى رئاسة الجهاز.

نادي سموحة الترسانة سموحة فريق سموحه المدير الفني لصالحه

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