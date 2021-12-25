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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنع إنتاج أسمدة بمواد غير صالحة في أبو النمرس |شاهد

مصنع الأسمدة الغير
مصنع الأسمدة الغير صالحة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية للتأكد من التزامها بعوامل السلامة العامة أثناء الإنتاج واعتمادها على مواد آمنة ومصرح بها حفاظا على سلامة المواطنين وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن.

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس من ضبط مصنع بقرية شبرامنت غير مرخص وغير مطابق للمواصفات يقوم بتصنيع الأسمدة الزراعية  باستخدام مواد غير  صالحة للاستخدام مما يضر بالصحة العامة.

وقد تم التحفظ علي عدد ٢٠٠ شيكارة اسمدة منتجه غير صالحة للاستخدام وتم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك خلال حملات قادها اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس و شارك فيها الإدارة الزراعية بمركز أبو النمرس. 

كما شملت المواد التي تم التحفظ عليها  ميزان كمبيوتر وماكينة خياطة الاكياس و٣ براويطة ماكينة لحام 2 و 3 موتور خلاطة. 

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الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة الصحة العامة ابو النمرس اللواء احمد راشد الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة إتخاذ الإجراءات القانونية سلامة المواطنين

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