نجم الأهلي السابق: رفضت الانضمام لقائمة سامح فهمي ولاعب الزمالك ينقصه الكثير

قال محمد عمارة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "بره الملعب " مع مها السنباطي على أون سبورت إف إم: أنه تلقى اتصالات مؤخرا من قائمة المهندس سامح فهمي التي كانت تستعد لدخول انتخابات اتحاد الكرة، لكنه رفض الفكرة وغضب بعض المقربين منه وأولهم نجله هادي.

وأضاف عمارة: هادي زعلان إني بعيد عن العمل في الوسط الرياضي وطالبني بالتواجد في هذه الانتخابات لكني كان عندي بعد نظر وبالفعل وجهة نظري كانت صحيحة لأن القائمة في النهاية لم تدخل الانتخابات من الأساس.

وعن رأيه في افضل باك شمال في مصر قال عمارة: أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك جيد جدا، لكن ينقصه أن يؤدي الدور الدفاعي بنفس القدرات الهجومية التي يقوم بها فهو ينقصه الكثير ليكون ظهيرا مثاليا لكنه في النهاية لا متميز للغاية وموهوب.

وعن الصورة التي تسببت في جدل كبير خلال انتخابات الأهلي الأخيرة والتي جمعته مع نجوم الأهلي السابقين هشام حنفي وطاهر أبو زيد ومحمد فاروق يقول عمارة: بالفعل كانت خير دليل على الكذب والزيف الذي يمر به الوسط فنحن اعتدنا التواجد في هذا المكان دائما داخل النادي وكانت أكثر من صورة وبحسن نية لم نلحظ أن خلفنا بانر لخالد الدرندلي ليخرج بعض المأجورين ليؤكدوا أننا نمثل المعارضة ضد الخطيب رغم أنه في نفس اليوم كانت هناك صورا أخرى بها محمد فاروق ومدحت رمضان وأيمن شوقي وأنا وكابتن طاهر أبو زيد وهشام وغيرنا الكثير لكن للأسف هناك من يعيش على مثل هذه الظروف ليكون له دور داخل النادي، وشخصيا أنا لست محسوبا على أحد أنا عاشق للأهلي وداعم للإدارة وخاصة للكابتن الخطيب.

وفي النهاية وجه عمارة رسالة لبعض الشخصيات كانت كالتالي:

** الخطيب: أسطورة وقيمة وقامة ومثل أعلى لنا كلنا.

** خالد بيبو: عشرة عمري وأخويا وتجمعنا مواقف وارتباطات كثيرة جدا

** طاهر أبو زيد: اتولدت وعشت واتربيت على حبي ليه

**محمود طاهر : قدوة ومثل وأنا على المستوى الشخصي بحبه جدا واتمنى له التوفيق.

** الجوهري : والدي

** ياسر رضوان : أخويا وصاحبي ربنا يخليه