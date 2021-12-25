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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون بعد رباعية المحلة: نتصدر المسابقة لحين انتهاء المنافسين من المؤجلات

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد جدا بالأداء وبالفوز على غزل المحلة في الدوري، موضحا أن فريقه يتصدر المسابقة لحين انتهاء المنافسين من المؤجلات.


وأوضح المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي أنه سعيد بختام العام بتحقيق الفوز، وراض عن الأداء والنتيجة وشدد على أن فريقه كان يستحق الفوز في المباراة.


وعلق على مشاركة محمد أبوجبل في مباراة اليوم قائلا :"الحارس في القائمة المبدئية للمنتخب ومشاركته اليوم في اللقاء تمنحه فرصة كبيرة للتواجد في القائمة النهائية".
وأضاف أن المغربي أشرف بن شرقي في مستواه المعهود موضحا أنه كان يشعر بقدرة اللاعب على التسجيل في مباراة اليوم وهو ما تحقق، ويرى أن بن شرقي يستعيد مستواه.
 

وأوضح كارتيرون أنه لديه قائمة كبيرة من اللاعبين ويحرص على تجهيز اللاعبين للمشاركة في أي وقت، وفيما يخص انضمام طارق حامد للمنتخب أكد أن الأمر يرجع للجهاز الفني للمنتخب ولكنه مكسب للزمالك لأن اللاعب يعطي فريقه بنسبة 100%.
 

وأكد المدير الفني على أنه يشكر سيف الدين الجزيري على المشاركة في لقاء اليوم، لأنه عاد من منتخب تونس بعد المشاركة في كأس العرب، موضحا أن اللاعب يتم توظيفه بطريقة أخرى مع منتخب بلاده ولكنه يبذل قصارى جهده مع الفريق.
 

وأوضح كارتيرون أن حازم إمام لاعب مهم جدا بالفريق وقدم مستوى جيد في المباراة السابقة، ولكنه فضل إراحته ومنح الفرصة لحمزة المثلوثي للحفاظ على اللاعبين من الإصابات.


وأكد المدير الفني أن مستوى الناشئين جيد في الزمالك ولكن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات وسيكون من الصعب الدفع بالناشئين في ظل المنافسة في دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على الدوري، موضحا أنه يحرص على الدفع بالناشئين في المباريات الودية ويحققون الفوز على بعض فرق الدوري.


وأوضح أن هناك بعض الناشئين طلبوا الرحيل على سبيل الإعارة، ولكن بعد عودة الدوري قد يحصلون على فرصة بعد استئناف الدوري وفي دورة الإمارات سيحصلون على فرصتهم.


وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة يرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا، في حين يتوقف رصيد المحلة عند 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.

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