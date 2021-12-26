بنك ناصر يكشف عن أنواع الحسابات المختلفة لجميع فئات الشعب.. فيديو

قال محمد عشماوي نائب رئيس بنك ناصر والعضو المنتدب ، إن البنك قام بعمل حسابات للمواطنين فوق سن الـ60 سنة بنسبة عائد اكبر من بنك مصر والبنك الأهلي بـ 1% وهذا الحساب اسمه " رد الجميل " ، بالإضافة إلي حسابات للأطفال في دور الرعاية ونجمع التبرعات عليهم لمساعدته عندما يصل إلي السن القانوني وهذه توجيهات الرئيس .

واضاف محمد عشماوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي قناه " الأولي المصرية " ، إن البنك قام بفتح حسابات لذوي الإعاقة وقمنا بفتح صندوق " عطاء " وهو اكبر صندوق استثماري خيري في مصر مخصص للإعاقة ويقدم خدمات للطلاب المعاقين في مختلف جامعات مصر وتوفري احتياجاته ومنهم ذوي الإعاقة البصرية.

واوضح محمد عشماوي ، إن حجم تمويل البنك في السوق وصل إلي 22 مليار لـ 800 الف عميل وهذا يجعلنا اكبر بنك متواجد لتمويل المشروعات متناهية الصغر .