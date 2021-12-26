ممكن أغني مهرجانات وأمي رفضت غنائي.. أبرز تصريحات مصطفى شوقي مع عمرو الليثي

حل المطرب مصطفى شوقي ضيفا على الاعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس وتحدث عن بدايته مع الموسيقى ومحطات النجاح فى مشواره، كما تحدث عن أغنية "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحا كبيرا، وتجاوزت 35 مليون مشاهدة على يوتيوب.

١- والدتي وأسرتي الأقرب إلى قلبي، معقبا، ووالدتي سعيدة جدا بما أقدمه من أغاني ومن أهم الشخصيات التي دعمتني".

٢- أمي كانت ترفض أن أخوض تجربة الغناء لأنها تربوية ومحافظة وتهتم باستكمال دراستي ، وبعد الانتهاء من الجامعة دخلت المجال ووقفوا إلى جواري.

٣- انا لا احب ان اظهر بانني ضعيف ومن أصعب اللحظات في حياتي وفاة والدي لأنني كنت بجواره ولم استطع ان اقدم له اي مساعدة لان العلاج اصبح غير مفيد وحالته كانت متأخرة

٤- والدي صاحب فضل عليا وهو من علمني الاحترام والمسئولية والاعتماد على النفس، وأمي دائما تدعو لي في كل وقت، خاصة في أغنية ملطشة القلوب والتي نجحت نجاحا كبيرا".

٥- المهرجانات كويسة وفكرة ولون جديد وخط يسير لوحده، وممكن أغني مهرجانات، ولو روحنا للمهرجانات لن أقدمها بنفس الفكرة التي يتم تقديمها بها حاليا، أكيد هيكون عندنا فكرة جديدة نقدمها بيها".

٦- بحب بيتي جدا وبحب مصر جدا، ولا اعرف أعيش خارج مصر لفترات طويلة".

٧- الأستاذ نصر محروس هو الذي يختار كل شيء، وانا اغني فقط، وكنت محظوظ إن في حياتي الكابو حميد الشاعري ونصر محروس"

٨-كنت بغني بطريقة مختلفة غير التي أغني بها حاليا، حتى قدمت أغنية من حميد الشاعري بشكل صعيدي، وغيرت طريقة الغناء حسب توجيهات الأستاذ حميد الشاعري، وتفاجئت أن الأغنية عجبت الجمهور

٩- أصبحت كل الأغاني التي قدمتها بعد هذه الأغنية بنفس اللهجة، حتى قابلت الأستاذ نصر محروس وهو بدأ يوجه صوتي نحو الأغاني الشرقي، وخلق شكل جديد للأغاني التي أقدمها

١٠- أنا خريج هندسة زراعية، وهناك علاقة بين الهندسة الزراعية وبين الفن بشكل عام".