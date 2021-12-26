سهلة والله.. أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة لـ بنشرقي وعاشور

نشر أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب احمد عيد " ايه المشكلة أما بنشرقي وإمام يدونا المستوى ده في وجود طارق حامد باقي السيزون ..سهلة والله وكمان عندك دكة هايلة جداً تغير اي ماتش مشكلتي في الفرقة بس بديل لطارق بس إنما الاستقرار الفترة الجاية هيفرق جداً مع الفرقة و الصراحة تحية لمحمود علاء الماتشين إلي فاتو دول ".

وانتهت أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة بفوز الأبيض برباعية نظيفة، والمقامة على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي وحصد الثلاث نقاط، ليصل للنقطة 19 ويحتل المركز الأول، بينما يتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 10 في المركز التاسع.

