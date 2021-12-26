مقتل 6 أشخاص في هجوم انتحاري على مطعم بالكونغو

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، بعد أن أقدم انتحاري على تفجير نفسه داخل مطعم بمدينة بيني الواقعة بشرق الكونغو.

وكتب المتحدث باسم حكومة الكونغو، باتريك مويايا في تغريدة: "تم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح. وقد تم بالفعل نشر الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات الأولية".

وقال صحفي من وكالة "رويترز" في مكان قريب إنه سمع انفجارا قرابة الساعة السابعة مساء السبت، وبعد قداس كاثوليكي مباشرة، بالقرب من الطريق الرئيسي بالمدينة أعقبه إطلاق النار.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاعد المتناثرة عبر طريق بعضها تعرض للدمار، كما شوهدت ثلاث جثث بين الحطام.