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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن طراز جديد من سيارة GR سوبرا 2022 |صور

تويوتا تكشف عن طراز
تويوتا تكشف عن طراز جديد من سيارة GR سوبرا 2022 |صور

قدمت شركة تويوتا اليابانية الشهيرة إصداراً جديداً بمجموعة من الاضافات والتحديثات القوية سينضم لعائلة سوبرا المميزة تحت اسم A91-CF، ورغم أنه يأتي بإضافات طفيفة عن الإصدارات الاخرى إلا أنه يعتبر الأغلى بين طرازات سوبرا.

وكشفت علامة إنتاج السيارات اليابانية عن أسعار سيارة تويوتا GR  سوبرا 2022 طراز A91-CF الجديد، حيث شهد ارتفاعاً طفيفاً بسبب الرسوم الجمركية، حيث بلغ سعرها 64.305 دولار، وسيتم إنتاجها بأعداد محدودة.

شملت الإضافات الداخلية لإصدار تويوتا GR سوبرا A91-CF من الداخل مقاعد قابلة للتدفئة ذاتياً، ويتوفر خيار لون داخلي جديد من الجلد الأحمر مثل اصدار 3.0 بريميوم، وتتمتع الموديلات المزودة بنظام Premium Audio بتوافق مع نظام أبل كار بلاي، وتصميم داخلي باللونين الأحمر والأسود مع المزيد من قطع ألياف الكربون.

ومن الخارج ستأتي تويوتا GR سوبرا A91-CF بمجموعة الأجزاء المصنوعة من ألياف الكربون مثل الفاصل الأمامي والعتبات الجانبية والخلفية وأجزاء المقدمة الأمامية الطويلة، والألواح الجانبية، وستتوفر أيضاً بعجلات حصرية بقياس 19 بوصة سوداء غير لامعة.

 

شهدت بقية طرازات سوبرا لعام 2022 أيضاً زيادة طفيفة في الأسعار.

تويوتا GR سوبرا طراز 2.0 بسعر 44.215 دولار

تويوتا GR سوبرا طراز 3.0 بسعر 52.565 دولار 

تويوتا GR سوبرا طراز 3.0 بريميوم بسعر 55.715 دولار

تويوتا GR سوبرا طراز A91-CF بسعر 64.305 دولار وستكون حصرية لأمريكا الشمالية.

ويؤدي شراء سيارة من طرازات سوبرا إلى حصول العملاء على عضوية لمدة عام في الرابطة الوطنية لرياضة السيارات، والتي تتضمن العديد من المزايا مثل الدخول المجاني والبرامج الأخرى المميزة. 

تويوتا سوبرا A91-CF السيارات اليابانية سيارة تويوتا GR سوبرا 2022 بسبب انقطاع الكهرباء

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