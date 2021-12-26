بعد اعتزالها 8 سنوات.. تفاصيل العمل الجديد الذي تعود به مديحة حمدي

كشفت الفنانة مديحة حمدي، تفاصيل عودتها مرة أخرى للفن والتمثيل بعد اعتزال دام لمدة 8 سنوات، وذلك من خلال برنامج "بنت البلد" على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى.

وقالت مديحة حمدي إنه معروض عليها عمل على المسرح يتحدث عن ثورة 1919، وأعمال أخرى في شهر رمضان، وأنا يناسبني الامسيات الدينية، وقدمتها من قبل مع احمد الكحلاوي وكانت من تأليف سراج الدين عبدالقادر وإخراج وتلحين وأداء أحمد الكحلاوي.



وكانت قد كشفت الفنانة مديحة حمدى عن ذكرياتها مع زلزال 1992 في تصريحات لـ"صدى البلد"، حيث أكدت أنها عند حدوث الهزة الأرضية كانت في منزلها، الا أنها قررت النزول إلى الشارع مسرعة، وتذكرت علي باب الشقة أنها لم ترتد الطرحة فعادت مسرعة.

وأضافت مديحة حمدي: “حرصت بعد ما حدث بساعات على القيام بالدور المجتمعي الذى كنت بدأته منذ عام 1991، لذا قمت بالنزول إلى الأماكن المتضررة من هذا الحدث الأليم، وحاولنا على قدر الاستطاعة مساعدة من تضررت منازلهم من الزلزال ونجحنا في ذلك”.

